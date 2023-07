Milinkovic Savic Juve, la Lazio vuole certezze: Sarri ha già deciso. La situazione del centrocampista serbo

Milinkovic Savic è un nome caldo del mercato della Juve , come spiega Sky Sport, la Lazio vuole chiarire il prima possibile la posizione del forte centrocampista ad un anno dalla scadenza del contratto.

Il serbo, impegnato a giugno con la nazionale, godrà di altri giorni di vacanza rispetto ai compagni. Sarri lo riabbraccerebbe volentieri, ma vuole un giocatore libero di testa e di mente. La Lazio da tempo ha pronto il rinnovo, ma non l’ha mai offerto perché non ci sono i margini per il “si”.

