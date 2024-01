L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della finale di Supercoppa Italiana

Beppe Marotta parla così si microfoni di Sportmediaset, poco prima dell’inizio della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter.

VITTORIA – «Vincere questa partita significherebbe tanto, è la quarta finale in pochi mesi. Sappiamo che affrontiamo i campioni d’Italia in carica, un avversario di rutto rispetto e da temere. Non credo che loro siano diventati improvvisamente dei brocchi, avranno avuto le loro difficoltà ma nel calcio riproporsi come vincitori è più difficile che vincere. Sono una signora squadra ed è giusto rispettarla»

CAMPIONATO E DUELLO CON LA JUVE – «È una corsa alla pari con la Juventus, loro sono avvantaggiati dal poter pianificare meglio di noi la settimana, anche se partecipare alla Champions è uno stimolo e un motivo di orgoglio. Però possono ridurre il rischio di infortuni e questo può essere un vantaggio. Loro stanno lottando nel migliore dei modi per lo Scudetto come lo siamo anche noi, anche il Milan sta recuperando quindi credo che vedremo un bel campionato»

