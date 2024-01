I bianconeri hanno vinto a Lecce portandosi in testa alla classifica seppur virtualmente visto che i nerazzurri dovranno recuperare una gara.

Momento d’oro per la Juventus e per Dusan Vlahovic: il serbo ieri ha segnato la sua seconda doppietta consecutiva nel corso del 3-0 rifilato al Lecce. L’ex Fiorentina ha parlato così a DAZN del match di ieri e della corsa Scudetto con l’Inter. “Due doppiette di fila neanche Ronaldo? Non esageriamo. Sono contento perché ho aiutato la squadra, le mie doppiette non le avrei fatta senza la squadra, ringrazio i miei compagni e speriamo di continuare così“.

“Innervositi dal peso della partita Sono sempre calmo ma sul campo si vedono le emozioni, non mi disturbano tante cose, sicuramente abbiamo vinto su un campo tosto e loro venivano da 4 risultati utili in casa. Una partita importante e una vittoria importante perché non abbiamo preso gol, dobbiamo continuare così. E niente…“.

“La Juve è più forte rispetto all’andata con l’Inter? Sì, ma non ci pensiamo, pensiamo alla partita con l’Empoli e dopo quella penseremo all’Inter, pensiamo a quella partita prima e poi all’Inter. Sto bene fisicamente, sto lavorando come sempre, sto prendendomi cura del mio corpo, cose che facevo anche prima ma sto bene ed è l’unica differenza. Spero di continuare così“.

