L’ad dell’Inter Beppe Marotta si è raccontato a tutto tondo, ecco i retroscena sull’Inter, l’addio alla Juve ed il futuro

Non ha usato giri di parole Beppe Marotta, l’amministratore delegato dell’Inter è intervenuto a Wolf – Storie che contano, dove ha parlato del suo addio alla Juventus, l’esperienza in nerazzurro e gli obiettivi albergati per il futuro.

ARRIVO INTER – «Quando sono arrivato all’Inter, forse la tifoseria mi ha visto come un intruso o peggio, visto che provenivo dalla Juve. Nello sport, però, sono i risultati quelli che contano e, per merito e per fortuna, da quando sono arrivato all’Inter, sono arrivati buoni risultati. Quindi ora credo di essere simpatico a buona parte degli interisti».

FINE ESPERIENZA INTER – «Quando chiuderò la mia esperienza all’Inter voglio continuare a dedicarmi allo sport, ma in una dimensione diversa».

LO SPORT IN ITALIA – «Vorrei occuparmi dello sport come fenomeno sociale. In Italia non solo rispetto agli Usa, ma anche rispetto agli altri paesi europei, siamo molto indietro sia sulle strutture, sia sulla pratica dello sport di base. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza perché i bambini e i ragazzi che vogliono giocare a calcio, e non solo, possano farlo gratuitamente in strutture adeguate».

L’articolo Marotta svela: «Il mio arrivo all’Inter? Visto come un intruso, ora…» proviene da Inter News 24.

