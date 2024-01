Sembra sicuro Arrigo Sacchi, ecco il traguardo a cui deve ambire il Milan in campionato, c’entrano l’Inter e la Juventus

Non ha alcun dubbio Arrigo Sacchi. L’obiettivo del Milan è trovare continuità, senza, per assurdo, pensare ad Inter e Juventus. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport circa il traguardo dei rossoneri.

OBIETTIVO DEL MILAN – «Uno solo: trovare continuità di rendimento. Con la continuità vengono anche i risultati. E poi deve meritarsi il rispetto del pubblico attraverso l’impegno, il sacrificio, la dedizione al lavoro. Se si comporterà in questo modo, non importa la posizione di classifica finale: avrà fatto il suo dovere e i giocatori avranno onorato la maglia che indossano. Non pensino all’Inter e alla Juve, i rossoneri: facciano il loro percorso e poi tirino le somme. Questo è il metodo migliore per avere risultati soddisfacenti».

L'articolo proviene da Inter News 24.

