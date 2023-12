L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto la sua tirando le somme del 2023 come presidente dell’Adise

Oltre ad essere l’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta è anche il presidente dell’Adise, l’associazione dei direttori sportivi italiani. Attraverso la pagina Instagram dell’associazione, l’ad nerazzurro ha tirato le somme del 2023 che si avvia alla conclusione.

LE PAROLE – «E’ stato un anno importante per la nostra associazione, e tutto ciò è stato reso possibile grazie al contributo ed alla dedizione che abbiamo dimostrato nel portare in alto i valori comuni dello sport. Il Natale è un momento speciale, un’opportunità per riflettere sui risultati raggiunti durante l’anno che sta per concludersi e sicuramente per pianificare al meglio per guardare con ottimismo e speranza al futuro che ci attende».

