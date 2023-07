L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha presentato la nuova stagione nerazzurra, soffermandosi sugli obiettivi e spendendo parole importanti per Zhang

Marotta ha presentato la nuova stagione dell’Inter, soffermandosi anche sulla presidenza Zhang:

ZHANG –«L’Inter sarà competitiva perché lo vogliamo ed essere qui oggi con tutta la dirigenza dimostra che c’è una squadra dietro le quinte, fondamentale. Siamo un bel team di dirigenti che ama l’Inter, ringrazio i nostri tifosi che ci hanno sempre accompagnato in tutte le partite, ma il ringraziamento più importante è alla famiglia Zhang che anche nelle difficoltà per il Covid non ci ha mai fatto mancare le risorse per far sì che il nostro lavoro potesse avere una finalizzazione. Ringrazio anche la parte corporate, nella persona di Alessandro Antonello, che supporta la parte sportiva. Concludo augurando a voi buon lavoro in una stagione che spero ci dia soddisfazioni».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

