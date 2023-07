L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto nella conferenza stampa di inizio stagione, dove si è soffermato anche sui colpi da effettuare

Inzaghi ha parlato nella conferenza di inizio stagione delle caselle da riempire nell’organico dell’Inter:

COSA MANCA – «Sappiamo che abbiamo delle caselle da colmare, sappiamo con la società cosa fare, siamo in sintonia, faremo come lo scorso anno 20 giocatori di movimento più tre portierei e 3 ragazzi sempre con noi. Ci manca un trequartista, Calhanoglu farà il play con Asllani, manca un braccetto di destra, poi dovremo essere bravi a completare e migliorarci in difesa dove ci manca un uomo così come manca a centrocampo e cerchiamo un altro attaccante».

L’articolo Inzaghi fa il mercato dell’Inter: «Ecco che giocatori stiamo cercando» proviene da Inter News 24.

