I nerazzurri si preparano a rivoluzionare tutto il reparto dei portieri, oggi sono stati ufficializzati gli addii di Cordaz e Handanovic.

L’Inter si prepara a salutare tutti e tre i suoi estremi difensori, il Manchester United dovrebbe in queste ore avvicinarsi alla richiesta dell’Inter di 60 milioni. I nerazzurri poi si fionderanno prima su Sommer e poi su Trubin: la prima trattativa sembra piuttosto alla portata mentre la seconda è difficile.

Andre Onana

Come riporta il Corriere dello Sport lo Shakhtar Donetsk continua a chiedere 30 milioni nonostante ci sia il rischio di perderlo a zero tra un anno. È per questo motivo che Marotta e Ausilio non intendono offrire più di 10-12 milioni; se non si riuscirà a spuntarla i dirigenti valuteranno il suo acquisto a zero fra 12 mesi ma soprattutto andranno a chiedere alla Sampdoria neoretrocessa Emil Audero.

