Beppe Marotta si è soffermato anche sulla finale di Champions League persa dall’Inter contro il Manchester City di Guardiola

Marotta si è soffermato anche sulla gara disputata lo scorso giugno dall’Inter contro il Manchester City a Istanbul:

«Il percorso in campionato è stato influenzato dalla sosta forzata per il Mondiale in Qatar, quando ci siamo ripresi nella parte finale abbiamo conquistato la meritata partecipazione alla prossima Champione League e questo per noi è motivo di orgoglio, così come essere vicecampioni d’Europa. Tutto questo deve essere da stimolo per fare bene anche in questa».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Marotta: «Siamo vicecampioni d’Europa, è un grande orgoglio per noi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG