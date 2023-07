Il giornalista Stefano Ponciroli ha fatto il punto sul mercato dell’Inter: il suo pensiero a Tmw Radio su Frattesi

Ponciroli ha parlato del colpo Frattesi per l’Inter e del possibile ritorno di Lukaku:

«Ha segnato undici gol in due anni, non si ferma mai e credo sia veramente uno dei colpi migliori degli ultimi anni. Poi il mercato dell’Inter ruota inevitabilmente intorno a Lukaku. Serve il vero Lukaku, non l’ectoplasma dei primi mesi».

L’articolo Ponciroli: «Frattesi all’Inter uno dei migliori colpi degli ultimi anni» proviene da Inter News 24.

