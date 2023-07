L’opinionista Giancarlo Padovan si è mostrato piuttosto critico sul mercato dei nerazzurri.

Giancarlo Padovan a Sky Sport ha parlato a lungo del mercato dell’Inter mostrandosi piuttosto scettico sull’operato dei dirigenti. “Per l’Inter è fondamentale riuscire a riportarlo a Milano, perché l’Inter ha puntato tutto su Lukaku e Lukaku tutto sull’Inter. Se non dovesse verificarsi, sarebbe un bel problema per l’Inter. E Lukaku andrebbe a finire in una soluzione che evidentemente non è gradita, fosse la Juve e non ci credo, o l’Inghilterra. Non è facile sostituire uno con le caratteristiche di Lukaku, con il gioco di Inzaghi, esattamente come con Conte, si sposano benissimo. Resto un po’ perplesso, è una vicenda che si trascina da tanto tempo ed è strano che si debba risolvere in questi giorni”.

Romelu Lukaku

“Se non succederà niente, Lukaku dovrà aggregarsi al Chelsea lunedì. Con 35 mln non so quale attaccante compri, con questa cifra prendi il tuo attaccante di riferimento, compatibile con tutti gli altri, che è graditissimo dall’allenatore, in questo caso tutti i tasselli vanno a buon fine. Il discorso è chiudere, Lukaku vuole l’Inter, si è ridotto l’ingaggio l’anno scorso ed è disposto a fare sacrifici ancora ma non aspetta in eterno. Sono stato uno dei primi a dire che l’Inter stava facendo un buon mercato per essere l’antagonista del Napoli ma mi sono pentito: va via Onana, è andato via Dzeko, poi Brozovic, poi Skriniar e D’Ambrosio. Non sai se avrai Lukaku o meno, l’Inter deve stare attenta: deve vendere bene Onana, prendere un portiere e i prezzi stanno salendo e deve chiudere il discorso Lukaku. E’ partita bene ma se si impantana e perde Lukaku, rischia. Ha perso tanti punti di riferimento“.

