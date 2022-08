Azzurra Massa, ex giocatrice del Pomogliano, si è raccontata in un’intervista a Il Mattino parlando tra le varie anche dei suoi miti

Azzurra Massa, ex giocatrice del Pomogliano, si è raccontata in un’intervista a Il Mattino parlando tra le varie anche dei suoi miti:

«Non ho dubbi, ho sempre visto Kakà come mio mito giovanile, un calciatore che mi ha fatto innamorare da piccolissima quando era in Italia e giocava con la maglia del Milan. Ho sempre amato quel tipo di calciatore che si rivede un po’ nell’immaginario comune come il calciatore brasiliano. Kakà è sempre stato un calciatore per me eccezionale, un vero mito oltre che un punto di riferimento. Un gradino più giù ci metto Ronaldinho. Se dovessi sceglierne uno che ancora gioca oggi direi Neymar».

