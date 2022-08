Dopo il mercato di gennaio, il Newcastle ha deciso di tornare alla carica per Paquetà. Il Milan osserva interessato

Infatti come ricordato da 90minuto in occasione della cessione per 20 mln di euro al Lione è stata concordata anche una clausola su una futura rivendita, con una percentuale del 15% su un futuro trasferimento che spetterebbe al Milan.

