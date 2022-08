L’allenatore della Juventus Women, Montemurro, ha parlato così della Serie A femminile in conferenza stampa

L’allenatore della Juventus Women, Montemurro, ha parlato così della Serie A femminile in conferenza stampa:

«Le altre squadre vedono la Juve in maniera diversa. Questo mi dà coraggio, la crescita si è vista, è un punto di partenza, la competitività sarà più alta. Mi piace essere in costante sfida, dobbiamo come minimo raggiungere i risultati dell’anno scorso, per essere ai livelli top. Bisogna lottare con la pressione degli altri addosso».

