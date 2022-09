Intervistato a MilanTv, Daniele Massaro, ex attaccante rossonero, ha detto la sua tra le varie sul lavoro di Stefano Pioli

«Sta facendo benissimo. Vista l’esperienza dell’anno scorso, qualcuno ha fatto qualche partita capendo le difficoltà affrontando squadre di livello europeo. Quando hai la consapevolezza di aver fatto tutto bene, di aver fatto quello che chiede l’allenatore e di esserti preparato bene fisicamente e anche psicologicamente, perché non è facile di andare a giocare in certi campi in Europa dove senti molto la pressione che arriva dagli spalti»

