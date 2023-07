Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista televisivo, è stato colpito da un infarto nelle ultime ore. Le condizioni

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ha avuto un infarto durante una partita di padel nel quartiere Lido di Catanzaro. Inizialmente si era pensato ad un’indigestione, ma in realtà la situazione era ben peggiore.

L’opinionista è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, dove è stato operato di urgenza. Attualmente è ancora ricoverato, ma non in pericolo di vita.

