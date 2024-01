L’ex calciatore dell’Inter Marco Materazzi ha parlato così di Arnautovic e della possibilità che Antonio Conte alleni il Milan

Marco Materazzi non ha dubbi. Ecco il suo chiaro pensiero a Sportitalia su Arnautovic e l’Inter, oltre che sulla possibilità che Thiago Motta o Antonio Conte vadano ad allenare il Milan.

MOTTA O CONTE AL MILAN – «Sono due profili molto diversi, usano metodologie e sistemi di gioco diversi. Conte ha già dimostrato di essere un grande, ha vinto ovunque è andato. Thiago sta facendo un lavoro incredibile a Bologna, ma ha già salvato lo Spezia prima. Io dico sempre che è pronto per una grande, ma lo sarebbe stato già quando ha iniziato ad allenare le giovanili del PSG. Spero per lui che possa arrivare in una grandissima piazza. Mi auguro non al Milan perché sono interista, ma se lo meriterebbe».

ARNAUTOVIC – «Ci tiene particolarmente a far bene, è arrivato all’Inter da bambino e forse le difficoltà che ha avuto sono dettate proprio dal fatto che tenga particolarmente ad essere protagonista nell’anno della possibile seconda stella. Probabilmente la sentirebbe più sua rispetto al Triplete, anche se era parte integrante di quel gruppo».

