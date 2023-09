L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha avuto modo di parlare della sconfitta riscontrata dai nerazzurri contro il Sassuolo

Tramite Gazzetta.it, l’ex bandiera dell’Inter Marco Materazzi ha parlato così della sconfitta contro il Sassuolo.

«Ogni tre giorni non è facile giocare, già ad Empoli si era vinto con un pizzico di stanchezza. E’ una battuta d’arresto che ci può stare, siamo partiti alla grande e andremo a riprendere il nostro cammino. C’è stato un piccolo down, una sconfitta con il Sassuolo che per tradizione non è la nostra vittima preferita ci può stare. Abbiamo un ambiente sano dove tutti remano nella stessa direzione. Il campionato italiano ha fatto quattro padroni differenti negli ultimi quattro anni, è livellato e devono essere brave tutte le squadre a mantenere certi livelli».

