Brutta caduta da parte della Roma dell’ex Inter Romelu Lukaku. Una forte batosta da parte dei giallorossi di Mourinho

A terminare la Serie A per quanto concerne la 6° giornata di campionato c’è stata Genoa-Roma: finita con un risultato inaspettato.

A segno Cristante per i giallorossi, ma a portare a casa la vittoria del grifone c’è stata la firma di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. Una batosta per i due ex Inter Lukaku e Mourinho.

L’articolo Serie A, crolla la Roma di Lukaku contro il Genoa proviene da Inter News 24.

