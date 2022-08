L’ex difensore Marco Materazzi ha parlato della scorsa Scudetto della passata stagione e del mercato visto finora.

Marco Materazzi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha elogiato il mercato della Roma e non si è detto preoccupato dalle amnesie difensive dei nerazzurri. “Il Milan è stato bravissimo a crederci sempre, l’Inter ha perso un po’ di sicurezza dopo il derby: se fai 7 punti in 7 gare vuol dire che qualcosa è venuto a mancare. Fiducia ritrovata dopo la vittoria in casa della Juve: lì l’Inter è tornata a viaggiare a gonfie vele, fino “all’incidente” di Bologna. E il Milan ne ha approfittato”.

Mourinho

“Se c’era una squadra che meritava il titolo per continuità, quella era il Milan. Ma per qualità, l’Inter è stata decisamente superiore. Quest’anno invece l’Inter ha inserito tantissima qualità e la qualità alla fine fa sempre la differenza. Un conto è avere dieci o quindici giocatori titolari e un conto è averne venti, specie in una stagione così particolare, che avrà 50 giorni di riposo forzato per il Mondiale. Non sarà facile gestire tutto questo. Non so se sarà la favorita, anche le altre si sono rinforzate, soprattutto la Roma: Mourinho ha creato un ambiente incredibile, basta guardare a quello che è successo domenica in amichevole. Ha ricreato magia tra squadra, società e tifosi“.

