L’ex difensore centrale dell’Inter parla alla Gazzetta dello Sport del girone di Champions League, così Materazzi.

Sono queste le parole di Marco Materazzi, ex difensore centrale dell’Inter che parla intervistato alla Gazzetta dello Sport del girone di Champions dei nerazzurri: “La Champions League è la Champions League. Bisogna entrare in campo e non pensare a quello che il Viktoria Plzen ha fatto a Barcellon: anzi, bisogna giocare come il Barcellona. Per passare il turno è necessario fare 6 punti contro il Viktoria e poi vincere una partita contro una delle big.“

Marco Materazzi

Conclude così l’ex difensore centrale nerazzurro: “Per passare il turno bisogna pensare di essere quelli di Liverpool e così la squadra può farcela contro chiunque. L’Inter è cresciuta nelle ultime stagioni, non è quella di 3-4 anni fa: lo ha dimostrato più volte e probabilmente può giocarsela alla pari con il Barcellona.“

