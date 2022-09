A Supertele di DAZN parla l’ex Inter Ivan Zamorano, così l’ex giocatore discute dell’avvio dei nerazzurri in generale.

L’ex calciatore dell’Inter, Ivan Zamorano parla a Supertele su DAZN della squadra nerazzurra, ecco come si esprime sull’inizio della squadra: “Pensavamo tutti che avrebbe iniziato meglio la stagione, però l’Inter è così.. Ogni volta c’è quella fatica di arrivare alla condizione giusta. Nella passata stagione abbiamo perso il campionato noi, non l’ha vinto il Milan che pure ha una grandissima squadra. I ko nel derby e col Bayern a livello emozionale hanno fatto molto male alla squadra, speriamo di continuare a vincere così da avere un campionato migliore.“

IM_Sede_Inter

Sui ricordi: “Mi hanno mandato una foto di un Milan-Inter di qualche anno fa: c’eravamo io, Ronaldo e Vieri da una parte, Bierhoff, Weah e Shevchenko dall’altra. In quegli anni in Serie A c’erano grandi attaccanti.“

Conclude sui portieri: “Deve gestire l’allenatore, non sappiamo quello che succede durante la settimana. Per me il portiere ha bisogno di continuità, così da trasmettere serenità alla squadra.“

