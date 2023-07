Materazzi: «Lukaku? Storia con l’Inter finita. Scelta coraggiosa di Cuadrado». Queste le parole dell’ex difensore

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi a Sportitalia ha parlato di Lukaku, Cuadrado e del calciomercato dell’Inter.

LUKAKU – «Ho un bellissimo rapporto con lui, ma la storia con l’Inter è finita. L’Inter lo ha riabbracciato come un figlio, ora tornare indietro è praticamente impossibile. Non abbiamo sentito ancora la sua voce, dovrebbe parlare, anche se tornare indietro non si può. Il tifoso nerazzurro ti perdona una volta, due è difficile. Lo spogliatoio è il minore dei problemi quando hai vissuto tante cose insieme. Ma lui oggi ancora non ha parlato. E’ andato via dicendo che amava il Chelsea, poi è voluto tornare. Non c’è stato per larghi tratti della stagione, nessuno gli ha dato la colpa della finale di Champions. Quello che ha fatto è stato brutto».

CUADRADO – «Ha fatto una scelta coraggiosa. Come giocatore non si discute, ora dovrà dimostrare quello che vale, altrimenti per lui saranno problemi. Ha tutto da perdere, vuol dire che è super motivato. Fino a oggi, sul mercato l’Inter ha sbagliato poco, guardate lo stesso Onana».

BISSECK – «Ha forza fisica incredibile, può giocare in due posizioni, è quello che manca».

BALOGUN – «È forte, ma l’Arsenal vuole vincere il campionato e se è così forte non so se lo lascia andare via. Per me l’Inter è sempre da scudetto, ma sono andati via tanti uomini spogliatoio. Dovranno essere bravi i vari Barella, Bastoni e Dimarco con i nuovi arrivati».

