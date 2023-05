L’ex difensore Marco Materazzi, protagonista del Triplete interista, stasera sarà in curva a sostenere la sua vecchia squadra.

Marco Materazzi ha parlato di derby a Sky Sport; ecco le sue parole. “Gestirla Bisogna non tenerla sullo zero a zero perché basta una scintilla o un gol, un calcio piazzato per riaprirla e ci sarebbe più pressione e più difficoltà nel gestirla se si va in svantaggio”.

esultanza a fine gara Inter

“I nerazzurri stanno dimostrando di avere condizione e cercheranno di renderla una formalità. Me lo auguro, se lo sono meritati. Quando fai sette partite in CL senza subire gol penso che qualcosa di buono l’hai fatta. Non mi piace fare paragoni con l’Inter del passato ma preferisco la mia. Mi piacerebbe però vederla rivincere, spero che ci possano regalare un sogno insperato, diventerebbe ancora più bello“.

