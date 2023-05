Il telecronista Riccardo Trevisani si è espresso a Il Corriere dello sport verso la tanto attesa partita tra Inter e Milan di questa sera. Le dichiarazioni

Trevisani ha così preso la parola sul derby tra Inter e Milan di questa sera.

«Ricordo bene il 2003. È stata un evento per Milano questa 6 giorni di calcio. E raccontarla è un piacere. Come finirà non lo so. Il calcio è troppo strano a questi livelli. A oggi è molto avanti l’Inter. Per condizione fisica e mentale, questo sì. Mi aspetto comunque una sfida più aperta del 2003. Come già successo all’andata. Pochi calcoli, la partita di una settimana fa ha creato una distanza. Non c’è margine per aspettare, non più di un tempo almeno».

L’articolo Trevisani: «Inter-Milan? Ricordo il 2003. Nerazzurri avanti, ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG