L’ex attaccante Goran Pandev elogia Simone Inzaghi e sostiene che la stagione dei nerazzurri può concludersi bene.

Goran Pandev a Sky Sport ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter. “All’Inter c’è gente con esperienza e nell’ultimo mese si è visto che sta bene a livello fisico. Dovranno scordarsi il risultato dell’andata, non devono pensare allo zero a zero, e dovranno fare la loro partita. L’Inter ha ritrovato anche la gente dalla panchina che sta facendo la differenza adesso. Tiene bene in difesa e non prende gol da diverse partite. Sappiamo che torna Leao ma se si comporterà bene la squadra nerazzurra potrà fare una grande partita“.

esultanza Inter

“Cosa penso di Inzaghi? Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme alla Lazio. Adesso fa tutt’altro, è un ragazzo serio, tranquillo, sa soffrire. Ci credeva anche quando le cose non andavano bene. Sta facendo un grandissimo lavoro, sta facendo bene anche nelle difficoltà e ne è uscito se arriva in finale di CL, ha già fatto una grande cosa. E sarebbe bellissimo se la vincesse, la gente dell’Inter se lo merita. Secondo me questa stagione dell’Inter è positiva se alla fine arrivano secondi, vanno in finale di Champions e vincono la Coppa Italia, secondo me hanno fatto una grandissima stagione. Hanno quattro grandi punte davanti, secondo me adesso non puoi sbagliare perché stanno tutti bene in questo momento. Correa ha avuto qualche problema, ma gli altri attaccanti sanno fare la differenza. Un allenatore è felicissimo di avere attaccanti così, anche se sono in partita pochi minuti e toccano due palloni e sono capaci di fare la differenza“.

L’articolo Pandev: “L’Inter dovrà scordarsi il risultato dell’andata, Inzaghi ci ha creduto anche quando le cose andavano male” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG