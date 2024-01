L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, difende i nerazzurri dalle polemiche post Verona, scagliandosi contro Bergonzi

Attraverso il proprio account Instagram, Marco Materazzi prende le difese dell’Inter in merito alle polemiche dovute agli episodi arbitrali del match vinto contro l’Hellas Verona, soprattutto sul contatto Bastoni-Duda che è stato definito da Bergonzi come: «L’errore più grave da quando esiste il VAR».

Matrix non ci sta e scaglia contro l’ex arbitro, facendo riferimento al calcio di rigore non dato al Bologna contro la Juve per il fallo di Ilining Junior su Ndoye: «Visto che vi sentite tutti fenomeni, da oggi siete pregati di parlare tutte le domeniche! Grazie e Forza Inter sempre. Questo eri in ferie?»

L’articolo Materazzi si scaglia contro Bergonzi: «Al rigore su Ndoye eri in ferie? D’ora in poi parlate ogni domenica!» proviene da Inter News 24.

