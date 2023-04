Jofre Mateu, ex centrocampista del Barcellona, ha detto la sua su Marcelo Brozovic commentando l’ipotesi di scambio tra Inter e blaugrana con Kessié

Intervistato da Sportitalia, Jofre Mateu, ex centrocampista del Barcellona, ha parlato così in merito a Marcelo Brozovic dell’Inter.

LE PAROLE DI MATEU –: «Per me Brozovic è il miglior giocatore attuale in Europa nel suo ruolo. Il Barça ne uscirebbe guadagnandoci molto dallo scambio. Perché se Busquets se ne va, non vedo un candidato migliore per la sua posizione. Kessie è un buon giocatore che deve anche recuperare spazio in campo che non otterrà al Barcellona».

L’articolo Mateu su Brozovic: «Per me attualmente è il migliore in Europa nel suo ruolo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG