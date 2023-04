Filippo Inzaghi, ex calciatore rossonero e fratello di Simone, allenatore dei nerazzurri, ha detto la sua su Inter-Milan in semifinale di Champions

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi ha detto la sua su quello che riguarda suo fratello (Simone Inzaghi) e la sua ex squadra, il Milan, commentando dunque la semifinale di Champions League tra i rossoneri e l’Inter.

LE PAROLE DI INZAGHI –: «Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello. Il discorso generale del post Benevento lo facevo anche per Simone. Sta facendo bene e lo stanno massacrando».

L’articolo Pippo Inzaghi: «Semifinale Inter-Milan? Contento per i rossoneri e per mio fratello» proviene da Inter News 24.

