Negli ultimi giorni si è parlato dell’interesse del calciomercato Milan per Matic. Il club però deve fare i conti con la concorrenza

Il calciomercato Milan ha messo nel mirino Matic. Per il centrocampista del Rennes un club di Premier League potrebbe essere in vantaggio per l’acquisto:

come riportato da Ouest France si tratterebbe di Matic il Fulham . Una manna dal cielo per sua moglie. Quest’ultima, infatti, spinge affinché il marito torni a suonare a Londra, dove la coppia ha ancora una casa.

