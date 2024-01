Davide Corti ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia del match del Milan Femminile contro la Juventus

Le parole di Davide Corti ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia del match del Milan Femminile contro la Juventus:

PAROLE – «Ci ha fatto bene staccare un attimo perchè arrivavamo da un periodo pesante mentalmente. La pausa ci ha dato la possibilità di recuperare giocatrici che non erano al cento per cento, abbiamo più possibilità di scelta ora. Le partite più belle le abbiamo giocate contro le big, vincere contro la Juventus potrebbe essere la chiave di volta. Arriveranno cariche dopo la vittoria in Supercoppa ma noi siamo più cariche di loro, ora inizia un nuovo campionato. Tutti ci aspettiamo una grandissima partita. Sicuramente ci saranno degli spazi che dobbiamo essere bravi a sfruttare. Se riusciamo a costruire un’identità più marcata si riuscirà a risalire anche in classifica e trovare una posizione degna del nome del nostro club. C’è voglia di rivincita»

