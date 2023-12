Matri bacchetta Maignan: «Errore non da lui». Poi difende così Leao: la sua analisi sulla sfida di questa sera

Intervenuto negli studi di DAZN, Matri ha commentato così Salernitana-Milan. Le sue dichiarazioni.

MATRI – «Maignan? La traiettoria è stata un po’ particolare, ma è un errore non da lui. Leao deve risolvere le partite? È vero ed oggi è mancato, ma non devi nemmeno concedere così tanto in difesa. Ogni volta che perde sembra colpa sua»

