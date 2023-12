Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni

Ruben Loftus-Cheek a Dazn dopo Salernitana Milan.

SODDISFATTI O DELUSI – «Assolutamente non siamo soddisfatti, siamo tutti delusi. Sembra una sconfitta, volevamo i tre punti. Abbiamo iniziato bene, non abbiamo continuato e diventa difficile fuori casa davanti a così tanti tifosi».

COME SPIEGA QUESTA SITUAZIONE – «Difficile da spiegare. Già a partire da domani dobbiamo analizzare la situazione».

CREDERE ALLO SCUDETTO – «Tutto può succedere in campionato. La squadra può perdere, succede nel calcio, ma bisogna sempre crederci. Dobbiamo pensare di partita in partita. Dobbiamo trovare una soluzione per vincere queste partite».

The post Loftus-Cheek a Dazn: «Siamo delusi, situazione difficile da spiegare. Scudetto? Bisogna crederci sempre» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG