Pedullà parla degli infortuni e punge Pioli: il suo commento dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Pedullà ha commentato così il pareggio del Milan sul campo della Salernitana.

PEDULLÀ – «Milan: 30 infortuni in cinque mesi di stagione, record mondiale, un’ecatombe. “Ma io non so spiegare perché…”»

