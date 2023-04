L’ex attaccante di Cagliari e Juventus Alessandro Matri è intervenuto a DAZN dove ha parlato della stagione disputata dall’Inter di Simone Inzaghi

Le parole di Matri a DAZN sull’annata complessa in campionato dell’Inter:

“L’Inter non ha certezze, i pochi punti fatti in campionato derivano anche da questo. Stanno seriamente rischiando di non arrivare in Champions“

L'articolo Matri: «L'Inter sta rischiando la Champions, ecco perché» proviene da Inter News 24.

