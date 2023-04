Intervistato da Teleradiostereo l’ex uomo mercato di Inter e Roma Walter Sabatini ha commentato il lavoro di Mourinho in giallorosso

Sabatini ha parlato così del lavoro svolto da Mourinho a Roma:

“Ho avuto in panchina allenatori che hanno giocato bene e fatto tanti punti. Mourinho è scientifico, è un calcolatore freddo e sa come si vincono le partite, ma non voglio metterlo a confronto con i miei allenatori“

L’articolo Sabatini: «Mourinho un calcolatore freddo, sa come si vincono le partite» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG