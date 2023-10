Matri su Inter Bologna: «Mi aspettavo che i nerazzurri non cadessero più in queste partite» Le parole dell’ex bomber

Intervenuto negli studi Dazn, Alessandro Matri ha commentato il pareggio tra Inter e Bologna:

«Se mi sarei aspettato una classifica simile dopo il derby vinto dai nerazzurri? No, perché io valuto l’Inter veramente superiore alle altre e anche dopo la prestazione che ha fatto in Champions mi aspettavo che non cadesse più in queste partite. Abbiamo sempre parlato di un’Inter più consapevole nelle prime giornate, invece oggi nel secondo tempo c’è stato un calo».

