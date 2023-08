Il doppio ex di Cagliari e Inter Matteoli si è espresso sulla gara di stasera nel corso di una intervista concessa a Repubblica

Matteoli ha detto la sua sulla forza dell’Inter a Repubblica:

«Cagliari con il Torino, alla prima di campionato, ha fatto un’ottima partita. Ma l’Inter è una corazzata. Per batterla, Pavoletti e compagni dovrebbero fare la partita perfetta. I nerazzurri sono fortissimi in ogni reparto, in particolare a centrocampo.Di quel ruolo un pochino me ne intendo. Io ho fatto lo stesso percorso del turco: partivo trequartista, ma sono stato poi impiegato in regia. Davanti alla difesa ogni errore pesa, serve esperienza».

SENSI E BARELLA – «Ha caratteristiche uniche. Arriva in area senza che nessuno se ne accorga e segna. È il tipo di giocatore che nelle grandi squadre dà il meglio. Nelle piccole, è richiesto troppo sacrificio. All’Inter, lì in mezzo c’è davvero tanta qualità. Dal punto di vista caratteriale Nicolò è migliorato tantissimo. Lo vedo bene con la fascia al braccio anche per la Nazionale, quando avrà l’anzianità».

SCUDETTO – «Immagino un campionato aperto, conteso da Inter, Napoli e Juventus, che senza coppe fa paura. Allegri è uno che va al sodo. Il Milan è forte ma ha molti nuovi innesti».

