L’ex centrocampista di Inter e Bayern Monaco Lothar Matthaus sottolinea la forza economica che ha la Premier League.

Lothar Matthaus ritiene che la Serie A non sia un campionato così brutto nonostante non sia per nulla al livello del campionato inglese; ecco le sue impressioni a La Gazzetta dello Sport. “La Premier League ha fatto un grandissimo lavoro sui diritti televisivi e ora hanno molti più soldi di tutti gli altri, e il denaro parla. Possiamo dire che i soldi fanno gol, basta vedere la quantità di giocatori che vanno in Inghilterra. In questo momento cercare di spodestare la Premier League è una missione impossibile”.

“In Italia le cose stanno migliorando grazie ad una maggior competizione interna: dopo il lungo dominio della Juve sono arrivati i titoli di Inter e Milan. E io sono contento che Milano torni a comandare. Quest’anno il campionato è duro e aperto a 3-4 squadre: le milanesi, la Juve e mi auguro che la Roma possa tornare ai fasti del passato, quando lottava per il titolo. Sono sulla buona strada. E su un piano europeo mi auguro che la Juventus possa mostrare un’immagine migliore di quella offerta nelle ultime due stagioni, le due partite col Villarreal sono state una delusione per me. E poi ripeto, sono felice che le milanesi dominino il campionato! L’unica nota veramente stonata è che stiamo per arrivare a un Mondiale e non c’è l’Italia”.

