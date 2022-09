Manuele Cacicia, vice di Davide Nicola alla Salernitana è stato squalificato per quattro mesi: le motivazioni

Stangata per Manuele Cacicia, vice allenatore di Davide Nicola alla Salernitana. La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha sospeso il dirigente per quattro mesi.

La motivazione è che Cacicia avrebbe allenato l’Academy Lucchese dal novembre 2021 fino a febbraio 2022 senza regolare tesseramento. A febbraio poi è entrato a far parte in maniera ufficiale dello staff di Davide Nicola, svolgendo di fatto attività per più di una stagione nella stessa stagione sportiva.

L’articolo Salernitana, il vice di Nicola squalificato per 4 mesi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG