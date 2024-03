Mauri non ha dubbi sulla gestione di Allegri: «La Juve non ha più i giocatori di una volta». Le dichiarazioni dell’ex Lazio

Stefano Mauri, a TvPlay, ha parlato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Le sue parole:

PAROLE – «Contano i risultati, ed è secondo in classifica. La Juve non ha più i giocatori di una volta. La Juve ha fatto punti quando ha preso pochi gol, mentre adesso prende gol e non ha fatto più punti. Allegri questo lo sa».

The post Mauri sicuro: «Allegri? Contano i risultati ed è secondo in classifica» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG