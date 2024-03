Infortunio McKennie, arrivano novità sull’americano per la prossima sfida di campionato. Ecco le ultime sul giocatore

Stando quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista bianconero Weston McKennie va verso il recupero in vista della gara contro l’Atalanta. L’americano, che contro il Frosinone, si è fermato per una lussazione alla spalla, salterà la partita contro il Napoli ma presto sarà in campo.

Possibile che McKennie conviva con questo fastidio e dunque dopo una partita di stop potrebbe tornare enl match contro l’Atalanta del 10 marzo.

The post Infortunio McKennie, già in campo con l’Atalanta Le ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG