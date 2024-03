A Udine è scoppiato un ‘caso’ Lazar Samardzic? Ecco le parole del tecnico bianconero Cioffi sul centrocampista

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi a margine della partita contro la Salernitana ha parlato ai canali ufficiali del club friulano. Ecco le sue parole sull’obiettivo Juve Samardzic:

CIOFFI – «Lazar non è stato il peggiore in campo contro il Genoa, ma ho deciso di inserire più fisicità per permettere ai quinti di giocare più alti. Non c’è nessun caso Samardzic, arriverà il momento in cui dimostrerà quello che vale».

