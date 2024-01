Non ha dubbi Massimo Mauro, questa Juventus può competere contro l’Inter di Inzaghi, ecco il perchè del suo pensiero

Massimo Mauro è sicuro. Intervenuto dopo la roboante vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Salernitana, ha parlato così dagli studi Mediaset in merito ai bianconeri e la sfida a distanza con l’Inter.

LE PAROLE – «Tutta la squadra non ha avuto grandi difficoltà a fare una bellissima partita. Credo sia un viatico importante per il campionato, la Coppa Italia ovviamente è importantissima, però mi sembra una risposta importante da parte di tutti i ragazzotti, come dice Allegri, per continuare a competere contro l’Inter».

L’articolo Mauro certo: «La Juve può competere con l’Inter, ecco da cosa l’ho capito» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG