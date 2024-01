I nerazzurri possono sorridere per le buone notizie che arrivano dall’infermeria: ora sarà il tecnico a scegliere chi far giocare.

L’Inter domani alle 12:30 torna in campo contro l’Hellas Verona: c’è da difendere il primato in classifica dagli assalti della Juventus dopo il pareggio di Marassi. Inzaghi recupera i pezzi da 90 come Dimarco e Lautaro Martinez: entrambi hanno risolto i rispettivi affaticamenti muscolari ma solo il Toro dovrebbe giocare dal primo minuto. Sky Sport ritiene inoltre che sia arrivato il momento del rientro nella formazione titolare anche di Pavard e Dumfries che sono reduci da infortuni un po più seri, soprattutto il francese. Considerata quindi l’importanza del match e l’assenza di altre gare infrasettimanali il tecnico nerazzurro schiererà la formazione migliore possibile; resta da vedere quale possa essere il minutaggio di Dimarco e Lautaro.

Federico Dimarco

Le probabili

L’Hellas Verona se la passa malino essendo quartultima in classifica a pari punti col Cagliari terzultimo; la squadra di Baroni ha vinto solo 1 delle ultime 10 partite tra campionato e Coppa Italia. Gli scaligeri tra l’altro stanno vendendo anche una delle rivelazioni di questa stagione: Filippo Terracciano non ci sarà domani perché è molto vicino al Milan. Ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric. All. Baroni.



