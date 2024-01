L’Inter ragiona sul futuro di Denzel Dumfries, Marotta ha preso una decisione e vuole evitare che accada una cosa ben precisa

Continua a tenere banco il futuro di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è infatti a metà tra il possibile rinnovo di contratto con l’Inter (via resa più difficile dalla mancata proroga del decreto crescita), oppure la decisione di andare a cercare futuro altrove.

Come riportato dal Corriere dello Sport , Marotta ed il suo staff avrebbero le idee ben chiare. Qualora il rinnovo non dovesse concretizzarsi infatti l’ex PSV verrà ceduto nella prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo, si legge, sarebbe quello di evitare un Milan Skriniar bis e dunque perdere il calciatore a zero.

L’articolo Inter-Dumfries, pugno di ferro di Marotta: vuole evitare una cosa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG