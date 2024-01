Massimo Mauro, su Mediaset, ha analizzato così l’episodio del secondo giallo a Simeone. Il commento dell’ex Napoli e Juve.

MASSIMO MAURO – «Lo step on foot viene ormai considerato quasi un fallo da espulsione. Per me non è nemmeno da ammonizione. Ma ormai il regolamento è così…».

