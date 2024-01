Mazzarri diserta la cerimonia di premiazione: silenzio stampa dopo la Supercoppa persa dal suo Napoli contro l’Inter

Walter Mazzarri su tutte le furie, in campo e fuori. Dopo la veemente reazione all’espulsione di Simeone, il tecnico del Napoli ha lasciato subito la panchina al gol di Lautaro nei primi minuti di recupero.

L’allenatore non si è presentato per la cerimonia di premiazione e non parlerà alla stampa: silenzio stampa dopo la vittoria dell’Inter fra le polemiche.

The post Mazzarri diserta la cerimonia di premiazione: silenzio stampa dopo la Supercoppa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG