Lunedì 22 gennaio: notizie Serie A

La Juventus, ieri sera, ha travolto il Lecce vincendo per 0-3 grazie ad una doppietta di Vlahovic e al timbro finale di Bremer.

Con questa vittoria i bianconeri superano l’Inter in classifica e volano al primo posto in solitaria. Adesso per la volata scudetto la Juve potrà contare su un rinforzo in più ovvierò Tiago Djaló. Il portoghese è ufficialmente bianconero.

